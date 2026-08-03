Glacier du Rhône: pétition contre la grotte touristique déposée

Cinq associations écologistes ont remis, mardi, une pétition à la chancellerie cantonale valaisanne ...
Glacier du Rhône: pétition contre la grotte touristique déposée

Glacier du Rhône: pétition contre la grotte touristique déposée

Photo: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

Cinq associations écologistes ont remis, mardi, une pétition à la chancellerie cantonale valaisanne. Munie de 10'066 signatures, recueillies en ligne ou via papier, celle-ci vise à préserver le glacier du Rhône.

La pétition émane de Pro Natura, du WWF, de la Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage, de l'association Mountain Wilderness et du groupe haut-valaisan 'environnement et transport'

Le texte demande de supprimer la grotte de glace ouverte aux touristes, de mettre un terme à l'entrée payante sur le glacier et à en donner un libre accès. Enfin, les initiants souhaitent que l'on dépollue en urgence ce site 'gravement dégradé', que l'on retire les bâches qui ont coulé au fond du lac glaciaire et les matériaux de construction partout dispersés et qui dégradent le paysage, le lac glaciaire et les jeunes eaux du Rhône.

Pour rappel, une pétition, a contrario d'un référendum, n'a aucune valeur juridique contraignante. Il n'y aura donc pas de votation populaire en la matière.

/ATS
 

Actualités suivantes

Rente mensuelle de 30 ans décrochée à l'Eurodreams

Rente mensuelle de 30 ans décrochée à l'Eurodreams

Suisse    Actualisé le 03.08.2026 - 21:44

Fribourg demande l'aide l'armée pour apporter l'eau aux alpages

Fribourg demande l'aide l'armée pour apporter l'eau aux alpages

Suisse    Actualisé le 03.08.2026 - 16:44

Flambée de légionellose à Bâle: un mort et 26 contaminations

Flambée de légionellose à Bâle: un mort et 26 contaminations

Suisse    Actualisé le 03.08.2026 - 14:16

Un motard se blesse lors d'un numéro au cirque Knie

Un motard se blesse lors d'un numéro au cirque Knie

Suisse    Actualisé le 03.08.2026 - 12:46

Articles les plus lus

Huit blessés dans un grave accident de la route à Steinen (SZ)

Huit blessés dans un grave accident de la route à Steinen (SZ)

Suisse    Actualisé le 03.08.2026 - 11:42

Un motard se blesse lors d'un numéro au cirque Knie

Un motard se blesse lors d'un numéro au cirque Knie

Suisse    Actualisé le 03.08.2026 - 12:46

Flambée de légionellose à Bâle: un mort et 26 contaminations

Flambée de légionellose à Bâle: un mort et 26 contaminations

Suisse    Actualisé le 03.08.2026 - 14:16

Fribourg demande l'aide l'armée pour apporter l'eau aux alpages

Fribourg demande l'aide l'armée pour apporter l'eau aux alpages

Suisse    Actualisé le 03.08.2026 - 16:44

Huit blessés dans un grave accident de la route à Steinen (SZ)

Huit blessés dans un grave accident de la route à Steinen (SZ)

Suisse    Actualisé le 03.08.2026 - 11:42

Un motard se blesse lors d'un numéro au cirque Knie

Un motard se blesse lors d'un numéro au cirque Knie

Suisse    Actualisé le 03.08.2026 - 12:46

Flambée de légionellose à Bâle: un mort et 26 contaminations

Flambée de légionellose à Bâle: un mort et 26 contaminations

Suisse    Actualisé le 03.08.2026 - 14:16

Aigle (VD): l'incendie de toitures au centre-ville est maîtrisé

Aigle (VD): l'incendie de toitures au centre-ville est maîtrisé

Suisse    Actualisé le 03.08.2026 - 17:24

Des incidents mais pas de blessés graves en Suisse romande

Des incidents mais pas de blessés graves en Suisse romande

Suisse    Actualisé le 02.08.2026 - 10:38

Un pompier genevois témoigne après les feux en Gironde

Un pompier genevois témoigne après les feux en Gironde

Suisse    Actualisé le 02.08.2026 - 19:10

Huit blessés dans un grave accident de la route à Steinen (SZ)

Huit blessés dans un grave accident de la route à Steinen (SZ)

Suisse    Actualisé le 03.08.2026 - 11:42

Aigle (VD): l'incendie de toitures au centre-ville est maîtrisé

Aigle (VD): l'incendie de toitures au centre-ville est maîtrisé

Suisse    Actualisé le 03.08.2026 - 17:24