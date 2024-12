Google a développé une IA prévoyant la météo sur 15 jours

Un programme d'intelligence artificielle (IA) développé par Google est capable de prévoir la météo sur une période de 15 jours avec une précision inégalée, et de sauver ainsi des vies, a annoncé mercredi le géant américain.

Le modèle GenCast inventé par DeepMind, le laboratoire de recherche en IA de Google basé à Londres, 'a montré de meilleures capacités de prévision' que l'actuel modèle de référence, selon Google, dont les chercheurs ont publié l'étude annonçant cette performance dans la revue Nature.

Le Centre européen de prévisions météorologiques à moyen terme produit actuellement des prévisions pour 35 pays et est considéré comme la référence mondiale en matière de précision météorologique.

Mais désormais, relèvent les chercheurs de Google dans leur publication, GenCast dépasse la précision des prévisions du centre dans plus de 97 % des 1.320 désastres climatiques répertoriés en 2019 sur lesquels les deux modèles ont été testés.

Cette avancée est 'une première étape' pour intégrer l'IA dans les prévisions météo, a réagi auprès de l'AFP Florence Rabier, la directrice générale de ce centre européen de référence, le CEPMMT.

Pour l'instant, tempère cette spécialiste, cette technologie peut être utilisée pour assister les modèles existants. 'N'importe quelle méthode qui peut améliorer et accélérer ce processus est absolument la bienvenue, à un moment où le changement climatique exerce une pression sociétale extrême', a-t-elle ajouté.

Le modèle de Google, entraîné avec des données s'étalant de 1979 à 2018 et portant sur la température, la vitesse du vent et la pression atmosphérique, peut produire une prévision sur 15 jours en seulement huit minutes, contre plusieurs heures actuellement.

Les scientifiques avertissent que les conditions météorologiques extrêmes sont de plus en plus fréquentes et plus graves en raison du changement climatique provoqué par l'homme.

En août 2023, plusieurs incendies à Hawaï avaient tué une centaine de personnes. Les autorités avaient été critiquées pour ne pas avoir alerté à temps la population de l'imminence des incendies.

Cet été, une soudaine vague de chaleur au Maroc a tué au moins 21 personnes en 24 heures. En septembre, l'ouragan Helene en a tué 237 en Floride et dans d'autres États du sud-est des États-Unis.

Or selon Google, GenCast 'a surpassé systématiquement' le modèle de référence actuel en matière de prévision de chaleur extrême, de froid extrême et de vitesses de vents violents.

'Des prévisions plus précises des risques de conditions météorologiques extrêmes peuvent ainsi aider les autorités à protéger davantage de vies, à éviter d'importants dégâts matériels et à économiser de l'argent', souligne Google.

