Gourvernement JU: le PS lance trois candidats pour le deuxième tour

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Réunis mardi en assemblée, les membres du Parti socialiste jurassien ont décidé de lancer trois candidats pour le deuxième tour des élections au Gouvernement cantonal, prévu le 9 novembre. Rosalie Beuret Siess, Raphaël Ciocchi et Valentin Zuber brigueront un siège.

La sortante, la Bruntrutaine Rosalie Beuret Siess a remporté le premier tour avec 41,9% des voix. De leur côté, le citoyen de Courroux Raphaël Ciocchi et le Prévotois Valentin Zuber ont été séparés ar 15 petites voix, le citoyen de Courroux et le Prévôtois ont terminé 4e (26,2%) et 5e (26,1%).

Le PS partait au premier tour avec l'ambition de conserver ses deux sièges, malgré le retrait de Nathalie Barthoulot. Mais le tir groupé réussi en haut de tableau dimanche offre aux socialistes le droit de rêver à un troisième fauteuil. Ils deviendraient alors majoritaires à l'exécutif, mais devraient composer avec un législatif à majorité de droite.

/ATS
 

