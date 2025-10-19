Gouvernement: Martial Courtet « extrêmement satisfait »

Arrivé troisième du 1er tour, Martial Courtet s'est déclaré 'extrêmement satisfait' de son résultat . Il s'est félicité d'un verdict 'clair' obtenu malgré de nombreux 'vents contraires' liés à l'audit qui épinglait la gestion de son département.

Après l'audit sur la gestion de son Département de la formation, de la culture et des sports et malgré les appels de son parti à ne pas se représenter, le ministre sortant tenait à obtenir un verdict populaire. 'Cela avait du sens d'aller au bout de cette démarche', a-t-il déclaré. Durant ce premier tour, 'il y a eu un message assez clair dans un contexte extrêmement défavorable. Car il y avait beaucoup de raisons de ne pas voter pour moi.'

Selon lui, le 2e tour s'annonce très ouvert. 'Je n'ai pas vraiment de calculs à faire', a expliqué Martial Courtet, qui n'entend pas non plus effectuer de démarches auprès des partis.

Le ministre sortant a encore souligné qu'il n'était pas d'accord avec l'aspect de l'audit qui l'encourageait à abandonner la politique et à réorienter sa carrière professionnelle. Il s'est enfin exprimé sur le manque de cohésion au sein du Gouvernement, que relevait également l'audit. 'Pour une collaboration, il faut être plusieurs', a-t-il rappelé, soulignant que beaucoup de cartes seraient redistribuées dans le nouvel exécutif.

/ATS