Grâce à un compromis, le budget neuchâtelois sûrement accepté

Les députés neuchâtelois devraient accepter mardi l'entrée en matière sur le budget 2026, malgré ...
Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Les députés neuchâtelois devraient accepter mardi l'entrée en matière sur le budget 2026, malgré une opposition de l'UDC. Après des discussions de dernière minute, le Grand Conseil devrait approuver de prolonger les baisses fiscales, contrepartie aux mesures sociales.

'Le canton fait face à un retournement conjoncturel. On est content de pouvoir utiliser des réserves quand le ciel se couvre', a expliqué Crystel Graf, conseillère d'Etat en charge des finances.

Un prélèvement d'environ 60 millions de francs sera effectué dans la réserve de politique conjoncturelle. Au total, le budget prévoit une ponction de 74 millions dans les réserves. A moyen terme, 'd'importants efforts seront nécessaires', a ajouté Crystel Graf.

Au niveau fiscal, le canton ne demande pas de baisses supplémentaires mais uniquement de proroger des diminutions temporaires, a précisé la conseillère d'Etat. Si les amendements du Conseil d'Etat et de la commission sont acceptés, le budget devrait dégager un bénéfice de 16,95 millions de francs.

/ATS
 

