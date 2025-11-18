Grand Conseil vaudois: la gauche apporte son soutien aux grévistes

Au Grand Conseil vaudois, la gauche de l'hémicycle a apporté son soutien 'total' aux employés et employées de la fonction publique. Elle a vivement critiqué la politique d'austérité du gouvernement et promis de réagir lors du débat sur le budget 2026 de l'Etat.

Le PS, les Vert-e-s et Ensemble à Gauche & POP (EP) se sont exprimés tour à tour lors d'une prise de position, mardi en début de séance.

Le chef du groupe socialiste Sébastien Cala a qualifié cette journée de grève et de mobilisation comme 'un moment-charnière pour l'avenir de notre canton'. 'Alors que le Conseil d'Etat s'attaque au bien commun, la fonction publique se lève contre l'austérité budgétaire', a-t-il dit. 'Un Etat efficient n'est pas un Etat minimal. Le Conseil d'Etat frappe durement sans boussole et sans argument', a-t-il critiqué.

Le député vert Yannick Maury a enchaîné en rappelant que 'ce n'était pas la faute' des employés et employées du public et du parapublic si la situation s'était dégradée. L'écologiste a dénoncé les mesures 'socialement injustes' du gouvernement. Le député de la Côte a invité le Conseil d'Etat à voir dans cette journée de mobilisation 'une alerte citoyenne plutôt qu'une seule défense corporatiste'.

L'élue de la gauche radicale Mathilde Marendaz s'est jointe à ces prises de parole. 'Le Conseil d'Etat a décidé d'assommer la population vaudoise. Il l'escroque en n'octroyant des avantages qu'aux riches et super-riches', a-t-elle lancé. 'Le gouvernement détruit ainsi le tissu social'. La députée EP a plaidé pour un service public 'fort, accessible et abordable'.

/ATS