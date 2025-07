Grande Dixence (VS): tourisme impacté par les éboulements

L’important éboulement survenu samedi près du barrage de la Grande Dixence (VS) impacte la région au niveau touristique. L’hôtel situé à proximité a dû provisoirement fermer pour des raisons de sécurité et il n’est plus possible de se rendre au barrage.

Environ 5000 mètres cubes de roches se sont détachés depuis samedi dernier de la falaise surplombant le site, entraînant la fermeture préventive de la tyrolienne ainsi que d’une partie du couronnement du barrage, selon une information de la commune d’Hérémence, mercredi. La route cantonale menant au barrage demeure fermée jusqu'à nouvel avis, y compris pour les cyclistes et les piétons.

Cette situation impacte directement l'hôtel situé à proximité du barrage de la Grande Dixence. L'établissement a été évacué d'urgence, mercredi après-midi. 'Sur le coup, ça a été compliqué de digérer l’annonce', avoue la directrice Pauline Moix, interrogée par Keystone-ATS. 'Heureusement, on nous a bien expliqué la situation.'

27 personnes impactées

Quinze touristes faisant la Haute Route entre Chamonix et Zermatt ont été relogés dans des hôtels de la région (Thyon, Les Colons, Hérémence, Mase). Le personnel de l’hôtel composé de 12 saisonniers a pu s’installer dans une colonie située à Evolène. 'J’ai été harcelée de téléphones de gens de la région proposant leur aide', révèle, touchée par ce vent de solidarité, Pauline Moix.

'Désormais, on prend son mal en patience', conclut la directrice, occupée à remplir des demandes de réduction de l'horaire de travail.

Le barrage pas touché

En revanche, 'l’intégrité du barrage de la Grande Dixence n’est pas menacée', a précisé à Keystone-ATS, le président d’Hérémence Grégory Logean. 'Les éboulements - il y en a eu encore au moins un depuis mercredi soir - concernent un secteur bien précis à proximité de la tyrolienne. L'endroit est désormais monitoré par des capteurs et des systèmes de surveillance. Il est trop tôt pour communiquer sur une réouverture de la route.'

La recrudescence de l’activité géologique observée depuis samedi dernier a incité les autorités à renforcer les mesures de protection des visiteurs se rendant, en été, sur le site de la Grande Dixence.

Exposition plus visible

Cet éboulement tombe également mal pour la société Grande Dixence SA, dont le barrage fête ses 75 ans cette année. Depuis juin et jusqu’en octobre, une exposition est installée sur sa partie sommitale. Il s’agit d’une ligne du temps. Pour l’heure, ladite exposition n’est donc plus accessible pour des questions de sécurité.

Annuellement, ce sont 100’000 personnes qui rejoignent le barrage durant l’été ou une partie de l’automne pour découvrir les lieux et profiter de la vue depuis cet ouvrage situé à 2365 mètres d’altitude.

/ATS