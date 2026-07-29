Grèce: deux pompiers meurent en combattant un incendie en Crète

Deux pompiers ont perdu la vie mercredi en luttant contre un incendie de forêt sur l'île grecque de Crète, alors que plusieurs feux alimentés par des vents violents sévissent dans le pays notamment sur l'île de Paros.

Deux pompiers ont perdu la vie dans l'exercice de leurs fonctions', a déclaré à l'AFP Yiannis Artopios, porte-parole adjoint du service des pompiers en Grèce.

Ils ont été pris au piège par les flammes à l'intérieur de leur camion, dans les contreforts d'une montagne près de la ville de Réthymnon, dans l'ouest de la Crète, selon la chaîne de télévision publique ERT.

'L'incendie est hors de contrôle', a estimé sur cette chaîne Sifis Vavourakis, un responsable municipal local, en précisant que le front de feu s'étendait sur plus de 15 kilomètres.

Quelque 110 pompiers, appuyés par 27 camions de pompiers et quatre avions, ont été dépêchés sur place, selon le service des incendies.

Sécheresse

Le vent a compliqué les opérations de lutte contre l'incendie depuis les airs, a indiqué le maire local, Yiannis Tatarakis, à ERT, précisant que six villages crétois ont été évacués. 'Le vent ne cesse de changer de direction, on peut très facilement être pris au piège', s'inquiète-t-il.

Les forêts s'enflamment d'autant plus facilement que la végétation et les sols européens sont très secs depuis des mois, une sécheresse accentuée par les canicules exceptionnelles qui ont traversé le continent en juin et en juillet et fait évaporer davantage d'eau.

C'est bien le changement climatique, causé principalement par la combustion continue du pétrole, du charbon et du gaz, qui rend la sécheresse actuelle plus sévère, ont conclu des climatologues du groupe World Weather Attribution dans une étude publiée jeudi.

Dix villages de Paros évacués

Alimentés par des vents atteignant 74 km/h, d'autres incendies font rage sur les îles de Paros et de Lesbos, ainsi que dans les régions de Messénie et Laconie sur la péninsule du Péloponnèse.

Située dans l'archipel de Cyclades (sud-est) en Egée, Paros est l'une des îles les plus touristiques de la région, après Santorin. Selon les autorités locales, une dizaine de villages de Paros ont été évacués par précaution, bien que la situation se soit améliorée mercredi.

La nuit de mardi à mercredi a été 'difficile', mais le feu était moins fort mercredi, a confirmé dans la matinée l'élu Vazéos Petropoulos, responsable local de Paros et de l'île voisine Antiparos.

Près de la ville de Plomari, à Lesbos, 50 pompiers, 13 camions de pompiers et six avions luttent contre un incendie qui s'est déclaré à proximité d'une décharge, indique aussi le service des pompiers.

Dizaines de feux déclarés

La Grèce est en proie à des feux de forêts chaque été en raison de fortes températures, de canicules fréquentes, et de la sécheresse.

Des dizaines de feux de forêt se sont déclarés ces derniers jours à travers la Grèce, mais ils ont été circonscrits à temps sans provoquer de victimes ni de graves dégâts, selon les pompiers.

Cet été, le pays a jusqu'ici été épargné par la canicule prolongée qui affecte d'autres pays européens, notamment la France et l'Espagne, où d'importants incendies sévissent encore et où des milliers de personnes ont été évacuées.

Une canicule de trois jours avec des températures ayant atteint localement 43°C avait toutefois eu lieu la semaine dernière.

Selon le site officiel des services météorologiques, c'était la troisième fois depuis 2011 que la barre des 40°C était atteinte à une date aussi tardive, après le 20 juillet en 2015 et le 30 juillet en 2013

/ATS