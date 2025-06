Grèce: mort d'un randonneur poussé dans un ravin par un ours

Un randonneur grec, parti marcher dans une forêt du massif des Rhodopes, dans le nord-est de la Grèce, près de la Bulgarie, a fait une chute mortelle après avoir été poussé dans un ravin par un ours, a appris l'AFP mardi auprès des secours.

Transporté à l'hôpital où son décès a été constaté, Christos Stavrianidis randonnait avec un autre marcheur expérimenté, Dimitris Kioroglou lorsque l'incident est survenu, lundi, a indiqué le service national des secours Ekav à l'AFP.

'J'ai vu brusquement un ours m'attaquer', a raconté ce dernier au portail d'actualités grec NewsIT. 'Mon chien l'a retardé quelques secondes. J'ai utilisé un spray au poivre, et il s'est dirigé vers mon ami et l'a fait tomber dans le ravin', a-t-il ajouté.

Selon Panos Stefanou, porte-parole du groupe de protection de la faune Arktourus en Grèce, l'ours a probablement voulu défendre son territoire: 'C'est davantage un comportement défensif, qu'une attaque. L'ours essaie de repousser ce qu'il perçoit comme une menace', a-t-il exposé à la télévision publique grecque ERT.

Les deux randonneurs avaient comme but de promenade les vestiges d'un avion de guerre grec qui s'était écrasé dans la région dans les années 1950, une découverte au coeur de ce massif forestier l'été dernier qui enthousiasmait les deux hommes qui voulaient identifier un itinéraire plus accessible vers le site afin d'en permettre la visite.

/ATS