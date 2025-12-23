Greta Thunberg arrêtée à Londres lors d'une manif pro-Palestine

La militante suédoise pour le climat Greta Thunberg a été arrêtée mardi à Londres lors d'une ...
Greta Thunberg arrêtée à Londres lors d'une manif pro-Palestine

Greta Thunberg arrêtée à Londres lors d'une manif pro-Palestine

Photo: KEYSTONE/EPA/YANNIS KOLESIDIS

La militante suédoise pour le climat Greta Thunberg a été arrêtée mardi à Londres lors d'une manifestation en soutien au groupe proscrit Palestine Action, ont annoncé dans des communiqués les associations Defend Our Juries et Prisoners for Palestine.

'Greta Thunberg tenait une pancarte sur laquelle on pouvait lire 'je soutiens les prisonniers de Palestine Action. Je m'oppose au génocide'', a souligné un porte-parole de Defend Our Juries, précisant que la militante avait 'été arrêtée en vertu de la loi antiterroriste' britannique.

Palestine Action a été ajoutée début juillet à la liste des organisations considérées comme 'terroristes' au Royaume-Uni, après des actes de vandalisme perpétrés par ses militants, dont certains sont en détention et ont débuté une grève de la faim. Tout soutien à l'organisation est passible de jusqu'à 6 mois de prison.

/ATS
 

Actualités suivantes

Affaire Epstein: près de 8000 nouveaux documents mis en ligne

Affaire Epstein: près de 8000 nouveaux documents mis en ligne

Monde    Actualisé le 23.12.2025 - 11:23

Le Cambodge demande à la Thaïlande de négocier en terrain neutre

Le Cambodge demande à la Thaïlande de négocier en terrain neutre

Monde    Actualisé le 23.12.2025 - 10:24

Les Etats-Unis ont « besoin » du Groenland, martèle Trump

Les Etats-Unis ont « besoin » du Groenland, martèle Trump

Monde    Actualisé le 23.12.2025 - 06:10

Une nouvelle classe de navires de guerre portant le nom de Trump

Une nouvelle classe de navires de guerre portant le nom de Trump

Monde    Actualisé le 23.12.2025 - 00:48

Articles les plus lus

Brésil: la droite appelle au boycott des tongs Havaianas

Brésil: la droite appelle au boycott des tongs Havaianas

Monde    Actualisé le 22.12.2025 - 22:20

Une nouvelle classe de navires de guerre portant le nom de Trump

Une nouvelle classe de navires de guerre portant le nom de Trump

Monde    Actualisé le 23.12.2025 - 00:48

Affaire Epstein: des victimes dénoncent la publication partielle

Affaire Epstein: des victimes dénoncent la publication partielle

Monde    Actualisé le 23.12.2025 - 04:14

Les Etats-Unis ont « besoin » du Groenland, martèle Trump

Les Etats-Unis ont « besoin » du Groenland, martèle Trump

Monde    Actualisé le 23.12.2025 - 06:10

Plan pour l'Ukraine: la Russie fait état de « lents progrès »

Plan pour l'Ukraine: la Russie fait état de « lents progrès »

Monde    Actualisé le 22.12.2025 - 15:22

Pays-Bas: une voiture fonce dans la foule, neuf blessés

Pays-Bas: une voiture fonce dans la foule, neuf blessés

Monde    Actualisé le 22.12.2025 - 21:36

Brésil: la droite appelle au boycott des tongs Havaianas

Brésil: la droite appelle au boycott des tongs Havaianas

Monde    Actualisé le 22.12.2025 - 22:20

Affaire Epstein: des victimes dénoncent la publication partielle

Affaire Epstein: des victimes dénoncent la publication partielle

Monde    Actualisé le 23.12.2025 - 04:14