Grève chez Lufthansa: trois quarts des vols assurés

Trois quarts des vols de Lufthansa devraient être assurés lors de la grève lundi et mardi lancée par le syndicat de pilotes Vereinigung Cockpit, a indiqué à l'AFP l'entreprise allemande, premier groupe de transport aérien en Europe.

Le taux de vols maintenus au sein de l'ensemble du groupe, qui détient de nombreuses compagnies aériennes, s'élève à 'environ 75%', selon Lufthansa.

Environ un tiers des vols court courrier et la moitié des vols long courrier sont assurés au sein de la marque 'classique' Lufthansa lors de cette grève lancée en raison de conflits sur les retraites et la rémunération des salariés. Ce mouvement social se poursuivra mardi.

Chez Eurowings, filiale de Lufthansa où le syndicat de pilotes Vereinigung Cockpit (VC) avait appelé à une grève d'une journée seulement, le taux de vols maintenus s'élève à environ 60%, selon le groupe.

La grève touche les vols de la marque 'classique' Lufthansa et ceux des filiales CityLine et Eurowings, ainsi que ceux de la branche de fret Lufthansa Cargo.

Contacté par l'AFP, le syndicat VC n'était pas encore en mesure de fournir ses propres chiffres.

Selon une porte-parole de l'aéroport de Francfort, le plus important d'Allemagne, 'environ 570 vols' sont annulés lundi sur l'ensemble du trafic aérien, incluant donc d'autres compagnies, soit à peu près 43% des vols.

Un porte-parole de Lufthansa avait qualifié samedi la grève 'd'escalade sans précédent' et déclaré que la revendication principale du syndicat, 'qui consiste à doubler un régime de retraite d'entreprise déjà supérieur à la moyenne et excellent, est absurde et irréalisable'.

Selon le président du syndicat VC, Andreas Pinheiro, 'les employeurs n'ont manifesté aucune volonté tangible de trouver une solution au cours de plusieurs conflits collectifs'.

'Bien que nous ayons délibérément renoncé à toute action de grève pendant les vacances de Pâques, aucune proposition sérieuse n'a été faite', a-t-il reproché aux employeurs.

M. Pinheiro a toutefois dit laisser la porte ouverte au dialogue. 'Les employeurs ont à tout moment la possibilité d'éviter la grève en présentant des offres négociables', a-t-il déclaré.

La dernière grève des pilotes de Lufthansa et de ses filiales remonte aux 12 et 13 mars cette année.

/ATS