Grimentz: un skieur suisse perd la vie

Un accident mortel de ski s'est produit le 1er janvier sur le domaine skiable de Grimentz-Zinal ...
Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Un accident mortel de ski s'est produit le 1er janvier sur le domaine skiable de Grimentz-Zinal, dans le Val d'Anniviers (VS). Un Suisse de 57 ans a perdu la vie.

L’accident s’est produit vers 14h30. Pour des raisons que l’enquête déterminera, le quinquagénaire a quitté la piste balisée dans le secteur 'Bendolla', à Grimentz. Il a ensuite dévalé une pente raide avant de s’immobiliser, précise un communiqué de la Police cantonale valaisanne, diffusé mardi.

Les patrouilleurs de la station ainsi que les secours engagés par l’Organisation cantonale valaisanne de secours sont intervenus sur place avec un hélicoptère d’Air-Glaciers. Malgré leurs efforts, la victime est décédée sur les lieux de l’accident.

Le Ministère public du Valais central a ouvert une instruction.

/ATS
 

