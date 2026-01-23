Groenland: l'UE va continuer à « défendre ses intérêts »

L'Union européenne va continuer à 'défendre ses intérêts' contre 'toute forme de coercition', a assuré tôt vendredi António Costa, le président du Conseil européen, à l'issue d'un sommet européen consacré aux relations entre l'Europe et les Etats-Unis.

'Elle en a le pouvoir et les moyens et elle le fera si et quand cela sera nécessaire', a-t-il affirmé.

'L'annonce qu'il n'y aurait pas de nouveaux droits de douane américains en Europe est positive. Imposer de nouveaux droits de douane aurait été incompatible avec l'accord commercial UE-Etats-Unis', a ajouté M. Costa.

'Nous devons maintenant nous focaliser sur la mise en application de cet accord', a poursuivi le responsable européen.

/ATS