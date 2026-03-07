Guerre au Moyen-Orient: le droit international violé, dit Pfister

Le ministre suisse de la défense Martin Pfister critique les États belligérants dans la guerre au Moyen-Orient. 'Les Américains et Israël ont attaqué l'Iran par les airs, violant ainsi le droit international, tout comme l'Iran', déclare-t-il sans autres précisions.

Il n'est pas exclu que l'Europe soit entraînée dans la guerre, ajoute le conseiller fédéral centriste dans un entretien diffusé dimanche par la SonntagsZeitung. 'Le danger ne se limite pas à une confrontation militaire classique, mais s'étend également à une guerre asymétrique sous forme d'attaques terroristes'.

Et 'il existe un risque d'attentats terroristes en Suisse. De plus, la guerre pourrait déclencher une vague de réfugiés, qui nous impactera', poursuit M. Pfister. Si la Suisse n'est pas directement menacée par les missiles iraniens à longue portée, des dommages collatéraux sont possibles, ajoute-t-il.

Le ministre préconise d'envisager la sécurité de manière globale et pas uniquement sous l'angle militaire. Outre l'armée, la police et les services de renseignement jouent aussi un rôle important, selon lui. 'Je pense que la population comprendra que nous avons besoin de moyens supplémentaires pour cela'.

Changement de mentalité nécessaire

L'absence de systèmes de défense en cas de guerre est particulièrement préoccupante, remarque le centriste zougois. 'Nous ne disposons actuellement d'aucun moyen pour nous défendre contre des attaques à longue distance', relève-t-il à nouveau.

De nouvelles structures ont, certes, été mises en place par l'Office fédéral de l'armement (armasuisse) et l'armée, comme le centre de compétences dédié aux drones et à la robotique et le groupe de travail qui collabore avec des scientifiques et des entreprises, ajoute M. Pfister, mais la menace a été sous-estimée au cours des dernières décennies.

'Notre société perfectionnée et prospère est encore très éloignée des conflits actuels', fait remarquer le ministre de défense. 'Cette guerre, aussi terrible soit-elle, pourrait déclencher ici un changement de mentalité qui est urgent et nécessaire'.

