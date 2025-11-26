Guinée-Bissau: des militaires prennent le « contrôle total du pays »

Des militaires en Guinée-Bissau ont annoncé mercredi prendre le 'contrôle total du pays', 'suspendre ...
Photo: KEYSTONE/AP/Darcicio Barbosa

Des militaires en Guinée-Bissau ont annoncé mercredi prendre le 'contrôle total du pays', 'suspendre le processus électoral' et fermer les frontières, alors que le pays est dans l'attente des résultats des élections présidentielle et législatives organisées dimanche.

Plus tôt dans la journée, des tirs avaient été entendus près du palais présidentiel et des hommes en tenues militaires ont pris possession de la principale artère menant vers le palais, dans ce pays d'Afrique de l'Ouest coutumier des troubles politiques, qui a connu quatre coups d'État et une kyrielle de tentatives de putsch depuis son indépendance.

Ces militaires se sont exprimés en lisant un communiqué au siège de l'état-major des armées dans la capitale Bissau, ont constaté sur place des journalistes de l'AFP.

