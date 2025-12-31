Guinée: le chef de la junte Mamadi Doumbouya élu président

Le chef de la junte en Guinée, Mamadi Doumbouya, a été élu président avec un score écrasant ...
Guinée: le chef de la junte Mamadi Doumbouya élu président

Guinée: le chef de la junte Mamadi Doumbouya élu président

Photo: KEYSTONE/AP

Le chef de la junte en Guinée, Mamadi Doumbouya, a été élu président avec un score écrasant de 86,72% au premier tour, lors d'un scrutin sans suspense, selon des résultats provisoires annoncés mardi par la Direction Générale des Elections (DGE).

Quatre ans après un coup d'Etat qui l'a porté au pouvoir et malgré sa promesse initiale de le rendre à des civils, Mamadi Doumbouya assoit son règne sans partage sur ce pays d'Afrique de l'Ouest dans un contexte de rétrécissement des libertés.

Le taux de participation s'élève à 80,95 % selon la présidente de la DGE, Djénabou Touré.

/ATS
 

