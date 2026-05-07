Guy Parmelin appelle à une utilisation « intelligente » de l'IA

Le président de la Confédération Guy Parmelin a appelé jeudi les médias à utiliser l'intelligence artificielle de manière responsable et transparente. Une démocratie a besoin d'informations fiables, a-t-il souligné.

'Une utilisation et une approche transparentes et rigoureuses de l'IA servent en fin de compte votre propre crédibilité et créent la confiance et l'acceptation', a déclaré Guy Parmelin en ouverture du Swiss Media Forum à Lucerne.

'Si l'IA est utilisée intelligemment, elle peut renforcer les médias dans leur rôle de pilier de la démocratie', a-t-il relevé, rappelant le danger que représentent les 'fake news' pour la crédibilité journalistique mais aussi pour la cohésion sociale.

Cet appel intervient alors qu'une large alliance d'organisations et d'entreprises de médias ont annoncé jeudi se doter d'un code de conduite pour une utilisation responsable de l'IA. Ce texte, qui s'inspire d'une convention du Conseil de l'Europe, vise à renforcer la confiance du public en la matière.

/ATS