Guy Parmelin célébré comme président en terres vaudoises

Photo: KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Elu à la présidence de la Confédération le 10 décembre, le Vaudois Guy Parmelin est célébré jeudi dans son canton. Parti à 13h00 de Berne à bord d'un train spécial, il s'est d'abord arrêté à Fribourg avant de rejoindre les terres vaudoises.

Les autorités fribourgeoises ont accueilli le ministre de l'Economie sur le quai aux alentours de 14h00. Comme le veut la tradition, le train fera ensuite une halte dans la première station vaudoise, à Oron-le-Châtel.

Les célébrations ne s'arrêteront pas là, puisque Guy Parmelin est attendu en fin d'après-midi à l'Ecole hôtelière de Lausanne (EHL). Plus de 400 invités y sont attendus, dont l'actuelle présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter, le président de l'UDC Marcel Dettling et la présidente du Conseil d'Etat vaudois Christelle Luisier Brodard.

Le budget des festivités se monte à 200'000 francs, assumés par le canton. Pour mémoire, Guy Parmelin a été élu la semaine dernière par l'Assemblée fédérale à 203 voix sur 210 bulletins valables. Un score historique.

/ATS
 

