Guy Parmelin est élu président de la Confédération

Guy Parmelin présidera la Confédération helvétique en 2026. L'Assemblée fédérale l'a élu mercredi ...
Guy Parmelin présidera la Confédération helvétique en 2026. L'Assemblée fédérale l'a élu mercredi par 203 voix sur 210 bulletins valables. Le conseiller fédéral UDC vaudois de 66 ans succède à la libérale-radicale saint-galloise Karin Keller-Sutter.

/ATS
 

