Hans Stutz et Anabelle Bourquin distingués par ProLitteris

La journaliste au quotidien neuchâtelois Arcinfo Anabelle Bourquin a reçu samedi à St-Gall le prix suisse d’encouragement ProLitteris 2026. La récompense annuelle distingue des réalisations exceptionnelles dans les domaines de la littérature et des arts.

La distinction vient 'récompenser le travail d’investigation de notre collègue et met en lumière l’importance du journalisme d’enquête au sein de la presse régionale', s'est réjouie il y a quelques jours Françoise Kuenzi, la rédactrice en chef d'Arcinfo. Le prix d'encouragement est doté de 10'000 francs.

Hans Stutz distingué

Ce dernier, décerné sans candidature préalable, a été remis dans la ville de Suisse orientale parallèlement au prix principal, doté pour sa part de 40'000 francs. Il a été décerné au journaliste Hans Stutz, né en 1952, un enquêteur lucernois reconnu outre-Sarine dans le domaine de l’extrémisme de droite et du racisme en Suisse.

C'est à Hans Stutz qu’il incombait de désigner la lauréate du prix d’encouragement. Il a donc choisi la journaliste chaux-de-fonnière Anabelle Bourquin, né en 1983. La lauréate est responsable des enquêtes au sein du quotidien ArcInfo. Après des études universitaires de Lettres, elle découvre le métier par la radio.

RTN puis Arcinfo

Anabelle Bourquin travaille dès 2007 à la radio neuchâteloise RTN, où elle est rédactrice en chef adjointe entre 2009 et 2015. En 2017, elle intègre la rédaction de L'Impartial et de L’Express, devenu ArcInfo en 2018, où elle évolue dans un terrain journalistique qu’elle affectionne particulièrement: l’enquête locale.

Le choix de la lauréate repose cette année sur une recommandation du jury, 'en raison de l’importance de ses enquêtes et de ses publications', précise ProLitteris dans son communiqué. Le jury indépendant était composé de personnalités issues de ce domaine du journalisme, avec Alexandra Stark, Amit Juillard et Kaspar Surber.

Les droits d’auteur sur les textes et les images sont au cœur de l’activité de la société de gestion collective ProLitteris. En 2026, le prix ProLitteris était décerné dans le domaine du journalisme, une thématique qui revient tous les quatre ans.

/ATS