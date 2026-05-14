Harry et Meghan produisent un film avec Netflix sur l'Afghanistan

Le prince Harry et son épouse Meghan Markle préparent une adaptation cinématographique d'un ...
Harry et Meghan produisent un film avec Netflix sur l'Afghanistan

Harry et Meghan produisent un film avec Netflix sur l'Afghanistan

Photo: KEYSTONE/AP The Canadian Press/DARRYL DYCK

Le prince Harry et son épouse Meghan Markle préparent une adaptation cinématographique d'un récit sur la guerre en Afghanistan dans le cadre de leur accord avec Netflix, a annoncé jeudi le géant de la vidéo en ligne.

Le récit du commandant de l'armée britannique Adam Jowett, 'No Way Out: The Searing True Story of Men Under Siege', narre l'action d'une unité militaire lors de la guerre d'Afghanistan en 2006.

Le fils de Charles et Diana, âgé de 41 ans, a lui-même effectué deux missions de combat dans ce pays, où il a décroché le rôle de capitaine.

Le couple, séparé de la famille royale britannique, s'est installé en Californie. Il aurait signé en 2020 un accord exclusif avec Netflix pour un montant estimé à 100 millions de dollars, un chiffre qui n'a jamais été confirmé.

Dans ce cadre, le duc et la duchesse de Sussex ont produit la docu-série 'Harry & Meghan', narrant leur rupture avec le palais de Buckingham. Une série à succès, faisant 23 millions de vues dans les quatre premiers jours après sa sortie, un record pour un documentaire Netflix.

Emission culinaire

Le couple a également produit 'With love, Meghan', série raillée par la presse anglo-saxonne, qui a pourtant fait 5 millions de vues dans la première moitié de 2025. Elle est devenue l'émission culinaire la plus visionnée de la plateforme.

Ils ont signé l'an dernier un nouvel accord avec Netflix dont les conditions financières n'ont pas été dévoilées mais qui est considéré comme moins lucratif.

Meghan doit de son côté faire son retour au cinéma avec un petit rôle dans un film, 'Close Personal Friends', avait rapporté fin 2025 la presse américaine au moment du tournage.

/ATS
 

Actualités suivantes

Fête fédérale de musique à Bienne: la parade a bien commencé

Fête fédérale de musique à Bienne: la parade a bien commencé

Culture    Actualisé le 14.05.2026 - 15:30

Isabella Rossellini va recevoir le Prix d'excellence à Locarno

Isabella Rossellini va recevoir le Prix d'excellence à Locarno

Culture    Actualisé le 14.05.2026 - 12:28

Première demi-finale de l'Eurovision, avec Israël

Première demi-finale de l'Eurovision, avec Israël

Culture    Actualisé le 13.05.2026 - 00:32

Le festival de Cannes lancé, entre tapis rouge et politique

Le festival de Cannes lancé, entre tapis rouge et politique

Culture    Actualisé le 12.05.2026 - 18:12

Articles les plus lus

L'Allemagne veut que TikTok passe sous contrôle européen dans l'UE

L'Allemagne veut que TikTok passe sous contrôle européen dans l'UE

Culture    Actualisé le 12.05.2026 - 17:20

Le festival de Cannes lancé, entre tapis rouge et politique

Le festival de Cannes lancé, entre tapis rouge et politique

Culture    Actualisé le 12.05.2026 - 18:12

Première demi-finale de l'Eurovision, avec Israël

Première demi-finale de l'Eurovision, avec Israël

Culture    Actualisé le 13.05.2026 - 00:32

Isabella Rossellini va recevoir le Prix d'excellence à Locarno

Isabella Rossellini va recevoir le Prix d'excellence à Locarno

Culture    Actualisé le 14.05.2026 - 12:28

Patoisromands.ch: une plateforme intercantonale inédite

Patoisromands.ch: une plateforme intercantonale inédite

Culture    Actualisé le 12.05.2026 - 11:34

L'Allemagne veut que TikTok passe sous contrôle européen dans l'UE

L'Allemagne veut que TikTok passe sous contrôle européen dans l'UE

Culture    Actualisé le 12.05.2026 - 17:20

Le festival de Cannes lancé, entre tapis rouge et politique

Le festival de Cannes lancé, entre tapis rouge et politique

Culture    Actualisé le 12.05.2026 - 18:12

Première demi-finale de l'Eurovision, avec Israël

Première demi-finale de l'Eurovision, avec Israël

Culture    Actualisé le 13.05.2026 - 00:32

Dua Lipa attaque Samsung pour utilisation indue de son image

Dua Lipa attaque Samsung pour utilisation indue de son image

Culture    Actualisé le 12.05.2026 - 05:14

À Venise, la Suisse transforme la question queer en miroir

À Venise, la Suisse transforme la question queer en miroir

Culture    Actualisé le 12.05.2026 - 10:16

Patoisromands.ch: une plateforme intercantonale inédite

Patoisromands.ch: une plateforme intercantonale inédite

Culture    Actualisé le 12.05.2026 - 11:34

L'Allemagne veut que TikTok passe sous contrôle européen dans l'UE

L'Allemagne veut que TikTok passe sous contrôle européen dans l'UE

Culture    Actualisé le 12.05.2026 - 17:20