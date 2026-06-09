Hausse des consultations d'aide aux victimes en 2025

En 2025, les services d'aide aux victimes en Suisse ont effectué 7% de consultations de plus ...
Hausse des consultations d'aide aux victimes en 2025

Hausse des consultations d'aide aux victimes en 2025

Photo: KEYSTONE/DPA-Zentralbild/ARNO BURGI

En 2025, les services d'aide aux victimes en Suisse ont effectué 7% de consultations de plus que l'année précédente. Parallèlement, selon l'OFS, le montant des indemnités et des réparations morales versées a augmenté de 10%, pour atteindre 7,3 millions de francs.

Sur les 55'260 consultations, 72% ont été sollicitées par des victimes de sexe féminin ou des proches, a indiqué mardi l'Office fédéral de la statistique (OFS). Dix-sept pour cent des personnes ayant sollicité de l'aide étaient mineures au moment de la consultation. Selon l'OFS, un peu plus de 40% d'entre elles possédaient la nationalité suisse.

Les consultations concernaient le plus souvent des lésions corporelles ou des voies de fait. Un tiers des entretiens portait sur le chantage, la contrainte ou les menaces. Et 28% des consultations concernaient des infractions sexuelles, peut-on encore lire dans le communiqué.

/ATS
 

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