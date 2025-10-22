Heineken: baisse des ventes de bière au 3e trimestre

Le brasseur néerlandais Heineken a annoncé mercredi une baisse de ses ventes de bière au troisième ...
Photo: KEYSTONE/AP/MARK LENNIHAN

Le brasseur néerlandais Heineken a annoncé mercredi une baisse de ses ventes de bière au troisième trimestre, plombées par un fort recul en Europe et en Amérique.

'La volatilité macroéconomique a persisté comme prévu et s'est accentuée au troisième trimestre, créant un environnement difficile et entraînant des résultats mitigés', a déclaré Dolf van den Brink, directeur général du groupe, cité dans un communiqué.

Les volumes de bière vendus ont atteint sur la période 59,0 millions d'hectolitres, contre 61,9 au troisième trimestre 2024. Des analystes sondés par l'entreprise avaient tablé sur 59,2 millions d'hectolitres.

Deuxième brasseur mondial derrière AB InBev, Heineken a également enregistré une baisse de 3% de son chiffre d'affaires net trimestriel, à 7,3 milliards d'euros. Le groupe a évoqué des 'pressions inflationnistes' et des 'tendances du secteur' défavorables.

L'entreprise, qui compte parmi ses marques Amstel, Kingfisher et le cidre Savanna, a dit viser le bas de la fourchette de ses prévisions annoncées plus tôt cette année. Elle table sur une hausse de son bénéfice d'exploitation comprise entre 4 et 8%.

'Nous anticipons une volatilité macroéconomique continue qui pourrait avoir un impact sur nos consommateurs, notamment un sentiment de faiblesse, des pressions inflationnistes mondiales et des dévaluations monétaires liées à un euro plus fort', a expliqué le groupe.

'Compte tenu du trimestre difficile que nous venons de traverser et sur la base de notre évaluation actuelle de la demande à court terme des consommateurs, nous prévoyons une légère baisse du volume pour l'année 2025', a ajouté le brasseur.

La semaine dernière, Heineken a annoncé une importante réorganisation de son siège social à Amsterdam, impliquant la suppression ou le transfert de 400 postes.

M. van den Brink a déclaré que l'entreprise devait accélérer sa transformation numérique pour conserver son avance sur un marché concurrentiel.

/ATS
 

