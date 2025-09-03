Helvetia s'envole au premier semestre

Sur les six premiers mois de l'année, l'assureur Helvetia a enregistré un bénéfice en nette hausse, dépassant les attentes du marché. La fusion prévue avec la Bâloise pourrait conduire à l'annonce de nouveaux objectifs l'année prochaine.

Au premier semestre 2025, le groupe st-gallois a enregistré un volume d'affaires en hausse de 1,6% sur un an, à 6,9 milliards de francs, corrigé des effets de change, a-t-il annoncé mercredi dans un communiqué.

Les affaires non-vie, principal moteur de croissance, ont dégagé des primes en progression de 0,7% à 3,6 milliards de francs.

Les activités d'assurance-vie ont quant à elles vu leurs primes augmenter de 5,5% à 954,5 millions. Cette hausse s'explique notamment par la baisse des coûts et par un excellent résultat dans la gestion d'actifs suite à l'augmentation de capital du fonds immobilier Helvetia.

Le bénéfice net s'est inscrit à 320,1 millions de francs, en hausse de 24% par rapport à la même période en 2024.

Le ratio combiné, qui mesure le rapport entre le coût des sinistres et les primes encaissées, s'est dégradé de 1,2 point à 93,3%.

Le bénéfice présenté dépasse de loin les attentes du consensus établi par les analystes contactés par AWP. Ces derniers tablaient sur un résultat de 249 millions.

La fusion prévue avec la Bâloise pourrait conduire à l'annonce de nouveaux objectifs l'année prochaine. Pour l'instant, l'accent reste toutefois mis sur le plan stratégique actuel et indépendant d'Helvetia.

/ATS