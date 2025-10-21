Hermès nomme Grace Wales Bonner à la tête des collections homme

La maison de luxe Hermès a annoncé mardi la nomination de la styliste Grace Wales Bonner comme directrice de création du prêt-à-porter masculin, en remplacement de Véronique Nichanian qui a occupé le poste pendant 37 ans.

La trentenaire britannique présentera sa première collection pour Hermès en janvier 2027, a annoncé le groupe dans un communiqué.

Grace Wales Bonner, diplômée de la prestigieuse école Central Saint Martins à Londres, s'est construite une belle réputation dans la mode masculine avec sa marque éponyme qu'elle développe depuis une décennie.

Le directeur artistique général d'Hermès, Pierre-Alexis Dumas, s'est déclaré 'très heureux' de l'accueillir. 'Sa vision contemporaine de la mode, de l'artisanat et de la culture continuera à façonner le style du prêt-à-porter homme d'Hermès, conjuguant avec confiance son regard sur l'époque et l'héritage de la maison', a-t-il déclaré dans le communiqué.

De son côté, Grace Wales Bonner s'est réjouie de rejoindre 'une maison si magique'. 'Ouvrir ce nouveau chapitre, m'inscrire dans une telle lignée d'artisans et de créateurs est pour moi un rêve', a-t-elle réagi.

Hermès avait annoncé vendredi le départ de la styliste française Véronique Nichanian, qui présentera en janvier à la semaine de la mode parisienne Automne-Hiver 2026-2027 son dernier défilé pour la maison. La créatrice de 71 ans l'avait rejointe en 1988.

Ce changement prend place dans un vaste mouvement des créateurs à la tête de grandes maisons, notamment chez Chanel, Dior, Balenciaga, Loewe ou encore Jean Paul Gaultier.

Alors que le marché du luxe est confronté à des défis économiques et commerciaux, Hermès ne connaît pas la crise. La maison, dont les ventes ne cessent de progresser, a vu son chiffre d'affaires croître de plus de 7% au premier semestre 2025, à 8 milliards d'euros.

Dans ce contexte, le groupe a évoqué la possibilité de se lancer dans la haute couture à l'horizon 2026 ou 2027.

