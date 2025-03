Hiver doux: La nature se réveille à nouveau plus tôt en 2025

Cette année encore, la nature s’est réveillée plus tôt que la normale, avec une avance d’une semaine à dix jours, selon les météorologues. Ceux-ci expliquent que les mois d’hiver doux en sont la cause.

Les températures des mois de janvier et février de 2025 ont été généralement beaucoup trop douces, dans toute la Suisse par rapport à la moyenne établie de 1991 à 2020, a indiqué le service météorologique Meteonews mardi dans un communiqué. Janvier a été trop chaud de 1,5 degré et février de 1,7 degré. Les dix premiers jours du mois de mars ont été 2,5 degrés plus chauds que la moyenne pluriannuelle.

Selon Meteonews, l’allongement de la période de végétation a de multiples conséquences, positives mais aussi négatives. Il profite à l’agriculture, notamment aux cultures maraîchères, céréalières, de baies et de fruits. Les framboises, mûres, fraises et cerises bénéficient ainsi d'une récolte plus précoce, ce qui permet de répondre plus tôt à la demande des consommateurs pour ces produits locaux.

Cependant, le risque de dégâts causés par les gelées tardives augmente. De même pour la pression des ravageurs qui survivent plus facilement à des hivers doux.

Meteonews indique que les noisetiers ont commencé à fleurir dans la dernière décade de janvier, soit avec une avance de plus de deux semaines par rapport aux années 50. Le service météorologique ajoute que la floraison des forsythias et des tulipes a débuté avec une avance d’environ une semaine à dix jours.

/ATS