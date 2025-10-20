Holcim acquiert l'allemand Xella pour 1,85 milliard d'euros

Le mastodonte des matériaux de construction Holcim s'offre pour 1,85 milliard d'euros (1,71 ...
Holcim acquiert l'allemand Xella pour 1,85 milliard d'euros

Holcim acquiert l'allemand Xella pour 1,85 milliard d'euros

Photo: KEYSTONE/DPA/CHRISTIAN CHARISIUS

Le mastodonte des matériaux de construction Holcim s'offre pour 1,85 milliard d'euros (1,71 milliard de francs) le spécialiste allemand des solutions murales Xella.

Basée à Duisbourg et présent dans 21 pays du Vieux continent, le propriétaire des marques Ytong, Silka, Hebel et Multipor prévoit de générer sur l'année un cours un chiffre d'affaires de 1 milliard d'euros avec ses plus de 4000 collaborateurs.

Conditionnée aux validations d'usage par les autorités, la transaction doit être finalisée en seconde moitié d'année prochaine, indique un communiqué diffusé lundi. Xella doit livrer dès la première année une contribution positive tant au bénéfice par action du groupe qu'à son flux de trésorerie disponible. Le bénéfice sur le rendement des capitaux investis (ROCE) risque par contre de devoir attendre trois ans.

Des synergies sont aussi attendues dans les trois ans, devisées à 60 millions d'euros.

/ATS
 

Actualités suivantes

Roche: la FDA approuve Gazyva/Gazyvaro contre le lupus néphrétique

Roche: la FDA approuve Gazyva/Gazyvaro contre le lupus néphrétique

Économie    Actualisé le 20.10.2025 - 09:21

OpenAI achète des puces par millions sans en avoir les moyens

OpenAI achète des puces par millions sans en avoir les moyens

Économie    Actualisé le 20.10.2025 - 08:31

Kering vend sa beauté à L'Oréal pour se relancer

Kering vend sa beauté à L'Oréal pour se relancer

Économie    Actualisé le 20.10.2025 - 08:23

Les Boliviens ont voté pour élire leur président

Les Boliviens ont voté pour élire leur président

Économie    Actualisé le 19.10.2025 - 22:45

Articles les plus lus

GE: les multinationales dans le viseur d'un défilé pro-Palestine

GE: les multinationales dans le viseur d'un défilé pro-Palestine

Économie    Actualisé le 19.10.2025 - 17:07

Les Boliviens ont voté pour élire leur président

Les Boliviens ont voté pour élire leur président

Économie    Actualisé le 19.10.2025 - 22:45

Kering vend sa beauté à L'Oréal pour se relancer

Kering vend sa beauté à L'Oréal pour se relancer

Économie    Actualisé le 20.10.2025 - 08:23

OpenAI achète des puces par millions sans en avoir les moyens

OpenAI achète des puces par millions sans en avoir les moyens

Économie    Actualisé le 20.10.2025 - 08:31

Pas moins de 335'000 personnes à la foire agricole de St-Gall

Pas moins de 335'000 personnes à la foire agricole de St-Gall

Économie    Actualisé le 19.10.2025 - 16:39

GE: les multinationales dans le viseur d'un défilé pro-Palestine

GE: les multinationales dans le viseur d'un défilé pro-Palestine

Économie    Actualisé le 19.10.2025 - 17:07

Les Boliviens ont voté pour élire leur président

Les Boliviens ont voté pour élire leur président

Économie    Actualisé le 19.10.2025 - 22:45

Kering vend sa beauté à L'Oréal pour se relancer

Kering vend sa beauté à L'Oréal pour se relancer

Économie    Actualisé le 20.10.2025 - 08:23