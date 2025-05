Holcim: feu vert des actionnaires à l'externalisation d'Amrize

L'externalisation d'Amrize, unité regroupant les activités nord-américaines d'Holcim, peut aller de l'avant. Réunis mercredi en assemblée générale ordinaire, les actionnaires du géant des matériaux de construction ont notamment donné leur feu vert à l'opération.

Les 992 propriétaires du numéro deux mondial du ciment présents à Zoug ont ainsi avalisé à une majorité de 99,75% le versement extraordinaire d'un titre Amrize pour chaque action Holcim en leur possession, indique Holcim. Celui-ci vient s'ajouter au dividende ordinaire de 3,10 francs octroyé au titre de l'exercice 2024, que les actionnaires ont aussi largement accepté.

Dans les documents accompagnant l'invitation à la réunion, Holcim a confirmé l'entrée en Bourse à New York d'Amrize en juin prochain, sa cotation étant aussi prévue à la Bourse suisse. Etablie à Zoug, l'entreprise sera dirigée depuis Chicago

Les propriétaires du groupe ont en outre élu un nouveau président du conseil d'administration en la personne de Kim Fausing, président et directeur général de Danfos et administrateur d'Holcim depuis 2020. Il succède à Jan Jenisch, lequel coiffera la double casquette de président du conseil d'administration et patron d'Amrize.

Les actionnaires ont encore élu Adolfo Orive, président et directeur général de Tetra Pak depuis 2019 et Sven Schneider, directeur financier d'Infineon, comme nouveaux membres de l'organe de surveillance. Ils succèdent à la vice-présidente Hanne Sørensen et à Jürg Oleas, tous deux ayant renoncé à solliciter un nouveau mandat d'administrateur. Les sept autres membres du conseil d'administration ont tous été réélus pour une période d'un an.

Holcim avait annoncé il y a plus d'un an son intention de se séparer de ses activités nord-américaines en 2025 et de les introduire en Bourse en tant qu'entreprise totalement indépendante. Employant quelque 19'000 salariés répartis sur 1000 sites aux Etats-Unis et au Canada, elles ont dégagé l'an dernier un bénéfice net de 1,3 milliard de dollars pour un chiffre d'affaires de 11,7 milliards.

/ATS