Holcim: les activités nord-américaines aussi cotées sur SIX

Le géant zougois des matériaux de construction Holcim compte finalement également coter ses activités américaines à la Bourse suisse (SIX), en plus du New York Stock Exchange. Cette cotation supplémentaire est prévue pour 'satisfaire les investisseurs européens'.

Le projet de scission, celle-ci étant attendu d'ici fin juin 2025, sera au préalable soumis à l'approbation des actionnaires lors d'une assemblée générale extraordinaire le 14 mai, précise le communiqué paru vendredi.

La branche autonomisée est prévue en tant qu'émetteur national selon les règles du gendarme américain de la Bourse, la Security Exchange Commission (SEC), avec une publication des résultats selon la norme comptable US GAAP et 'cherchant à être incluse dans les indices américains pertinents'.

Holcim, qui a multiplié les acquisitions outre-Atlantique ces dernières années, avait indiqué début 2024 vouloir coter ses activités nord-américaines au premier semestre 2025.

