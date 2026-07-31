Holcim relève ses ambitions après six mois

Le mastodonte des matériaux de construction Holcim a, contre toute attente, renoué avec la ...
Holcim relève ses ambitions après six mois

Holcim relève ses ambitions après six mois

Photo: KEYSTONE/GAETAN BALLY

Le mastodonte des matériaux de construction Holcim a, contre toute attente, renoué avec la croissance à mi-parcours en 2026. La direction profite de la présentation des résultats semestriels vendredi pour relever ses ambitions pour l'ensemble de l'exercice.

Le chiffre d'affaires s'est enrobé de 0,7% à 7,93 milliards de francs, alors que les recettes accusaient encore un repli de près de 5% sur les trois premiers mois de l'année. Hors effets de change et de périmètre, la multinationale zougoise se calcule même une croissance organique de 5,2%.

L'excédent d'exploitation avant charges d'intérêt et impôts (Ebit) récurrent accuse encore un modeste repli de 0,1% à 1,44 milliard du fait d'une marge afférente érodée d'une vingtaine de points de base.

Le bénéfice net des opérations poursuivies par contre a grappillé 0,5% à 913 millions.

La performance affichée décoiffe les projections les plus optimistes des analystes consultés par l'agence AWP à tous égards.

La feuille de route pour 2026 comprend désormais une croissance organique du chiffre d'affaires d'environ 5%, contre 3 à 5% précédemment. Sur une base apurée des effets de change et de périmètre également, l'Ebit récurrent doit progresser d'environ 10%, contre de 8 à 10%.

/ATS
 

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