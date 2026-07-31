Holcim relève ses ambitions après six mois

Le mastodonte des matériaux de construction Holcim a, contre toute attente, renoué avec la croissance à mi-parcours en 2026. La direction profite de la présentation des résultats semestriels vendredi pour relever ses ambitions pour l'ensemble de l'exercice.

Le chiffre d'affaires s'est enrobé de 0,7% à 7,93 milliards de francs, alors que les recettes accusaient encore un repli de près de 5% sur les trois premiers mois de l'année. Hors effets de change et de périmètre, la multinationale zougoise se calcule même une croissance organique de 5,2%.

L'excédent d'exploitation avant charges d'intérêt et impôts (Ebit) récurrent accuse encore un modeste repli de 0,1% à 1,44 milliard du fait d'une marge afférente érodée d'une vingtaine de points de base.

Le bénéfice net des opérations poursuivies par contre a grappillé 0,5% à 913 millions.

La performance affichée décoiffe les projections les plus optimistes des analystes consultés par l'agence AWP à tous égards.

La feuille de route pour 2026 comprend désormais une croissance organique du chiffre d'affaires d'environ 5%, contre 3 à 5% précédemment. Sur une base apurée des effets de change et de périmètre également, l'Ebit récurrent doit progresser d'environ 10%, contre de 8 à 10%.

/ATS