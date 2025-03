Holcim rend sa copie pour 2030

Le géant des matériaux de construction Holcim a dévoilé vendredi ses perspectives de croissance pour 2030, en filigrane de la scission et la cotation à New York de son unité Amrize. Le groupe zougois veut poursuivre sa politique de distribution de dividende.

Holcim vise une expansion des solutions de construction à forte valeur ajoutée Building Solutions atteignant 50% du chiffre d'affaires net, indique un communiqué paru à l'occasion de la journée des investisseurs du groupe.

La croissance des ventes est espérée entre 3 à 5% et de 6 à 10% pour le résultat d'exploitation (Ebit) récurrent par an hors effets de change. Une forte génération de liquidités est annoncée pour stimuler la croissance et des rendements attrayants pour les actionnaires. La capacité totale d'allocation des fonds est affichée entre 18 et 22 milliards de francs d'ici 2030.

L'entreprise zougoise consacrera ses investissements aux marchés les plus attrayants, à savoir l'Amérique latine, l'Europe, l'Afrique du Nord et l'Australie. Près de 4 à 6 milliards de francs seront mis à disposition des acquisitions et rachats d'actions opportuns. Complémentaires, ces emplettes devraient contribuer à la croissance du chiffre d'affaires du groupe entre 1 et 2% par an.

Holcim vise également le recyclage d'environ 20 millions de tonnes de matériaux de démolition par an.

Holcim vise un taux de distribution moyen de dividende de l'ordre de 50% par an. De 2025 à 2030, le groupe chiffre le total des dividendes à 7 milliards de francs. Au titre de 2024, le conseil d'administration a proposé aux actionnaires le versement d'un dividende de 3,10 francs par action, soit un taux de distribution de presque 60%.

Holcim avait annoncé il y a plus d'un an son intention de se séparer de ses activités nord-américaines en 2025 et de les introduire en Bourse en tant qu'entreprise totalement indépendante. Le groupe a annoncé mardi que l'entrée en Bourse (IPO) d'Amrize était sur la bonne voie en dévoilant la future équipe de direction.

/ATS