Home Depot fait le dos rond après un trimestre décevant

La chaîne américaine de magasins de bricolage Home Depot annonce mardi un résultat net pour le deuxième trimestre de son exercice décalé inférieur aux attentes, constatant néanmoins que les clients continuent de multiplier les projets d'amélioration de leur habitat.

Face à cette 'dynamique qui a commencé à la fin de l'an dernier et qui s'est poursuivie sur la première partie' de l'exercice fiscal 2025, a expliqué le patron Ted Decker cité dans un communiqué, le groupe a confirmé ses objectifs annuels.

Soulignant que l'exercice en cours serait composé de 52 semaines contre 53 pour le précédent, Home Depot escompte une hausse d'environ 2,8% de son chiffre d'affaires annuel (+1% à données comparables) et à une marge opérationnelle autour de 13,4% hors éléments exceptionnels.

Son bénéfice net par action devrait en revanche reculer d'environ 3% par rapport aux 14,91 dollars de l'exercice 2024 et, hors éléments exceptionnels - référence pour les marchés -, il devrait reculer d'environ 2% par rapport aux 15,24 dollars de l'année précédente.

Le consensus des analystes de FactSet attendait 14,94 dollars pour ce dernier avant la publication de mardi.

'Nos équipes travaillent à un niveau élevé et nous continuons de gagner des parts de marché', a relevé M. Decker. 'Nos résultats du deuxième trimestre correspondent à nos attentes', a-t-il assuré.

Mais ils sont en-dessous du consensus qui tablait sur un bénéfice net de 4,68 milliards de dollars, et de 4,72 dollars par action à données comparables. Home Depot a réalisé respectivement 4,55 milliards et 4,68 dollars.

Le chiffre d'affaires trimestriel a progressé de 4,9% sur un an pour atteindre 45,27 milliards de dollars mais, à données comparables, la hausse n'a été que de 1% (+1,4% aux Etats-Unis).

Home Depot précise que les effets de change ont affecté son activité hors éléments exceptionnels à hauteur de quarante points de base sur le trimestre.

Sur le premier semestre, son chiffre d'affaires a bondi de 7% à 85,13 milliards de dollars et sa marge opérationnelle a reculé à 13,7%, contre 14,6% un an plus tôt.

Au 3 août, échéance de son deuxième trimestre, le groupe d'Atlanta (Géorgie) opérait 2353 magasins et plus de 800 sites aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. Il employait plus de 470'000 personnes.

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, l'action Home Depot baissait de 1,19%.

