Homme poignardé à mort chez lui près de Zurich

Un homme a été poignardé à mort vendredi soir dans son appartement à Dietikon (ZH). La police a interpellé un suspect.

La victime a alerté elle-même les forces de l'ordre peu après 23h, annonce samedi la police cantonale. L'homme, un Kosovar de 43 ans, a été retrouvé grièvement blessé sur les lieux. Il a succombé peu après.

Le suspect est un Ougandais de 56 ans, arrêté un peu plus tard en gare de Dietikon. Les circonstances, les causes et le déroulement du drame doivent encore être éclaircis.

/ATS