Honduras: le conservateur Asfura vainqueur de la présidentielle

Le conservateur Nasry Asfura, soutenu par le président américain Donald Trump, a été proclamé mercredi futur président du Honduras. Les élections, il y a trois semaines, ont été marquées par un écart très faible et des accusations de fraude.

Cet homme d'affaires de 67 ans, fils d'immigrés palestiniens, s'est imposé face au présentateur de télévision Salvador Nasralla, lui aussi de droite, qui exigeait un large recomptage des voix en raison de supposées irrégularités.

Le Conseil national électoral (CNE) 'déclare élu pour un mandat de quatre ans le citoyen Nasry Juan Asfura Zablah', a indiqué sa présidente Ana Paola Hall.

Les Etats-Unis ont salué mercredi la victoire 'claire' et 'incontestable' de Nasry Asfura. 'Nous sommes impatients de travailler avec son administration pour faire progresser notre coopération bilatérale et régionale en matière de sécurité, mettre fin à l'immigration illégale vers les États-Unis et renforcer les liens économiques entre nos deux pays', a déclaré le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio.

