Hongrie: Viktor Orban déclare qu'il ne siégera pas au Parlement

Le premier ministre nationaliste hongrois sortant, Viktor Orban, a déclaré samedi qu'il rendrait ...
Hongrie: Viktor Orban déclare qu'il ne siégera pas au Parlement

Hongrie: Viktor Orban déclare qu'il ne siégera pas au Parlement

Photo: KEYSTONE/AP/Petr David Josek

Le premier ministre nationaliste hongrois sortant, Viktor Orban, a déclaré samedi qu'il rendrait son mandat de député après que son alliance de partis a essuyé une écrasante défaite électorale après ses 16 années au pouvoir.

'Puisque le siège que j'ai remporté en tant que tête de liste sur la plateforme Fidesz-KDNP est en réalité un siège parlementaire pour Fidesz, j'ai décidé de le rendre. En ce moment, je ne suis pas nécessaire au Parlement, mais à la réorganisation du camp national', a-t-il déclaré dans une vidéo publiée sur Facebook.

/ATS
 

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