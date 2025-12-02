Hôpital: scénario d'un seul site stationnaire à l'étude à Neuchâtel

Le Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe) va réorganiser son offre de soins et placer l'ambulatoire ...
Hôpital: scénario d'un seul site stationnaire à l'étude à Neuchâtel

Hôpital: scénario d'un seul site stationnaire à l'étude à Neuchâtel

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Le Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe) va réorganiser son offre de soins et placer l'ambulatoire au coeur de son dispositif d'ici à 2030. D'ici à 2040, il envisage notamment plus qu'un site stationnaire, soit sur un emplacement actuel, soit à un nouvel endroit.

'Si on veut maintenir deux sites stationnaires de soins aigus, le risque est qu'il n'y ait plus d'hôpital cantonal à Neuchâtel, surtout par manque de soignants, mais aussi de moyens pour le financer', a déclaré mardi Philippe Eckert, président du conseil d'administration du RHNe lors de la présentation des options stratégiques 2026-2030. En 2025, un déficit de 20 millions est attendu.

Le RHNE veut donc faire un virage ambulatoire. Le nombre de lits devrait baisser à un total de 410 à 420, répartis entre les sites de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds, contre 434 en 2024.

Deux centres ambulatoires seront établis à Neuchâtel (Monruz) et à La Chaux-de-Fonds. Des maisons de santé compléteront le maillage dans les autres régions.

/ATS
 

Actualités suivantes

Grâce à un compromis, le budget neuchâtelois sûrement accepté

Grâce à un compromis, le budget neuchâtelois sûrement accepté

Suisse    Actualisé le 02.12.2025 - 11:57

« La Suisse s'est rendormie », selon le chef de l'Armée Thomas Süssli

« La Suisse s'est rendormie », selon le chef de l'Armée Thomas Süssli

Suisse    Actualisé le 02.12.2025 - 11:51

Assassinats de Zurich et de Laupen/BE jugés 15 ans après les faits

Assassinats de Zurich et de Laupen/BE jugés 15 ans après les faits

Suisse    Actualisé le 02.12.2025 - 14:25

Chats: les vétérinaires sont pour une obligation de puçage

Chats: les vétérinaires sont pour une obligation de puçage

Suisse    Actualisé le 02.12.2025 - 10:31

Articles les plus lus

Six rentes de cinq ans grâce à l'Eurodreams

Six rentes de cinq ans grâce à l'Eurodreams

Suisse    Actualisé le 01.12.2025 - 21:25

« Génocide », mot romand de l'année - les droits de douane en vedette

« Génocide », mot romand de l'année - les droits de douane en vedette

Suisse    Actualisé le 02.12.2025 - 06:11

L'OCDE atteste de la bonne intégration des immigrés en Suisse

L'OCDE atteste de la bonne intégration des immigrés en Suisse

Suisse    Actualisé le 02.12.2025 - 09:23

Le paquet d'économies s'invite dans le débat sur le budget 2026

Le paquet d'économies s'invite dans le débat sur le budget 2026

Suisse    Actualisé le 02.12.2025 - 12:47