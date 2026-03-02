Huit pays d'Europe intéressés par la « dissuasion avancée » française

Huit pays d'Europe intéressés par la « dissuasion avancée » française

Photo: KEYSTONE/AP/Yoan Valat

Huit pays européens 'ont accepté' de participer à la 'dissuasion avancée' proposée par la France: le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Pologne, les Pays-Bas, la Belgique, la Grèce, la Suède et le Danemark, a indiqué lundi Emmanuel Macron.

Ces pays pourront notamment accueillir des 'forces aériennes stratégiques' de l'armée de l'air française, qui pourront ainsi 'se disséminer dans la profondeur du continent européen' pour 'compliquer le calcul de nos adversaires', a expliqué le président français lors d'un discours consacré à la dissuasion nucléaire.

La 'dissuasion avancée' pourra également impliquer du signalement, c'est-à-dire la démonstration des capacités nucléaires, 'y compris au-delà de nos frontières strictes', ou encore 'la participation conventionnelle de forces alliées à nos activités nucléaires', comme les exercices militaires auxquels les Britanniques ont déjà été associés récemment, a ajouté M. Macron.

