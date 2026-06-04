« Humans »: un Breuning dans une œuvre entre rire et malaise

À Schaffhouse, l’un des artistes suisses contemporains les plus exposés dans le monde revient ...
« Humans »: un Breuning dans une œuvre entre rire et malaise

Photo: KEYSTONE/EPA DPA/ROLF VENNENBERND

À Schaffhouse, l’un des artistes suisses contemporains les plus exposés dans le monde revient sur ses terres. Olaf Breuning, installé à New York, investit le musée des Tous-les-Saints avec une exposition personnelle intitulée 'Humans', visible jusqu’au 27 septembre.

Olaf Breuning, passé par le MoMA à New York et le Centre Pompidou à Paris, a bâti sa réputation en brouillant les frontières entre dessin, photo, vidéo et installation, avec un humour souvent décalé. Dans le Musée de Tous-les-Saints (Museum zu Allerheiligen), situé dans une ancienne abbaye bénédictine au cœur de Schaffhouse, il s’attaque cette fois à une question simple en apparence: que reste-t-il de l’humain à l’ère de l’IA, de la crise climatique et de la surconsommation ?

L’exposition réunit une soixantaine de dessins récents en noir et blanc, des scènes absurdes du quotidien, ainsi que deux installations immersives et des vidéos générées par intelligence artificielle.

L’humour n’a pas disparu - notamment à travers un singe en bronze devenu figure récurrente de son travail - mais le ton s’assombrit. L’artiste de 56 ans explore désormais plus frontalement la fatigue du monde contemporain, entre désenchantement et questions existentielles.

/ATS
 

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