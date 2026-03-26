IA: une juge suspend les sanctions de Washington contre Anthropic

Une juge fédérale américaine a suspendu jeudi les sanctions de l'administration Trump contre Anthropic. La femme de loi a estimé qu'elles avaient probablement violé la liberté d'expression.

La juge Rita Lin a accordé cette 'injonction préliminaire' réclamée par Anthropic, créateur du chatbot Claude, qui a pour effet de geler la directive présidentielle du 27 février qui ordonnait à toutes les agences fédérales de cesser immédiatement d'utiliser les technologies de la société.

Pour la juge fédérale, la pépite californienne de l'IA a été punie pour avoir exprimé publiquement des réserves sur l'usage de sa technologie par le Pentagone.

La décision, consultée par l'AFP, suspend aussi celle du ministre de la Défense Pete Hegseth qui avait désigné Anthropic comme un 'risque pour la chaîne d'approvisionnement' du Pentagone, une étiquette jusqu'alors réservée à des entreprises étrangères de pays rivaux des Etats-Unis.

Les deux décisions de l'administration Trump, qui avaient suscité une large vague de soutien du secteur de la tech envers Anthropic, sont suspendues sept jours pour permettre au gouvernement de faire à son tour appel via une procédure d'urgence, avant l'examen de l'affaire au fond à plus long terme.

La juge précise toutefois que le Pentagone reste libre de cesser d'utiliser Claude et de migrer vers d'autres fournisseurs d'IA.

La rupture entre le Pentagone et Anthropic avait été actée au terme d'un bras de fer qui avait conduit l'entreprise de San Francisco à publiquement refuser que Claude soit utilisé pour la surveillance de masse des citoyens américains ou pour opérer des armes autonomes.

Comme elle l'avait laissé entendre à l'audience mardi à San Francisco, la juge a estimé que ces sanctions 'semblent conçues pour punir Anthropic' et constituaient probablement des représailles inconstitutionnelles, justifiant leur suspension en urgence.

Le 27 février, Donald Trump avait qualifié la société d''entreprise radicale de gauche woke' sur son réseau Truth Social, tandis que Pete Hegseth dénonçait sur X sa 'rhétorique sanctimonieuse' et son 'idéologie de la Silicon Valley'.

La juge estime que les documents internes du Pentagone montrent qu'Anthropic a été désignée comme 'risque' en raison de son 'attitude hostile dans la presse'.

La magistrate juge par ailleurs cette désignation probablement hors de son cadre légal - un dispositif conçu par le Congrès pour parer à des actes de sabotage clandestins par des acteurs étrangers - et relève que la procédure requise n'a pas été respectée.

/ATS