IAG, maison mère de British Airways, voit un ralentissement aux USA

IAG, maison mère de British Airways et Iberia, a publié vendredi un bénéfice net en recul au troisième trimestre, pointant notamment 'un certain ralentissement' pour ses vols vers les États-Unis, comme ses concurrentes Air France-KLM et Lufthansa ces derniers jours.

Le bénéfice net d'IAG a baissé de 2,3% sur la période, à 1,4 milliard d'euros (1,3 milliard de francs), pour un chiffre d'affaires resté stable à 9,3 milliards d'euros.

Si ses résultats sont globalement en deçà des attentes du marché, le groupe estime toutefois qu'il s'agit d'une 'bonne performance, qui se compare à un troisième trimestre record en 2024' et assure que 'la demande de voyages reste forte'.

'Le marché de l'Atlantique Nord a connu, comme attendu, un certain ralentissement' dans le segment des voyages de loisirs aux États-Unis, a développé le groupe, qui dit avoir aussi pâti de prix plus bas en Europe 'en raison d'une combinaison de forte croissance de British Airways et de marchés plus compétitifs ailleurs'.

Ses concurrentes Air France-KLM et Lufthansa ont elles aussi annoncé ces derniers jours des bénéfices en baisse au troisième trimestre, pointant également une diminution de la demande de billets vers les Etats-Unis, qui ont pris des mesures pour limiter l'immigration et rendu plus ardue l'obtention de visas de tourisme et d'étude.

Malgré ce ralentissement, 'nous restons en bonne voie pour réaliser une nouvelle année de croissance de nos revenus, de nos bénéfices et des rendements pour nos actionnaires', a affirmé le directeur général d'IAG, Luis Gallego, dans un communiqué.

IAG avait vu son bénéfice progresser au premier semestre, porté par une 'forte' demande pour les voyages qui alimentait ses recettes et des marges en hausse.

Comme les autres transporteurs aériens, IAG avait subi des pertes abyssales pendant la pandémie de Covid-19, avant de rebondir fortement. Après avoir multiplié par six son bénéfice annuel en 2023, celui-ci avait progressé de 3% en 2024.

British Airways a par ailleurs annoncé jeudi la signature d'un accord avec le réseau d'accès à internet par satellite Starlink du multimilliardaire américain Elon Musk pour proposer à partir de l'an prochain à tous ses passagers une connexion wifi gratuite 'ultra-rapide'.

Ce n'est pas la première compagnie à faire une telle annonce: en septembre, Air France avait indiqué que toute sa flotte serait équipée de wifi haut débit gratuit d'ici à la fin de l'année prochaine, grâce elle aussi à la constellation de satellites de Starlink.

