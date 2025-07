Idaho: perpétuité pour l'auteur de quatre mystérieux assassinats

Un étudiant en criminologie américain, qui a choqué les Etats-Unis en assassinant quatre étudiants sans jamais révéler ses motivations, a été condamné mercredi à la perpétuité incompressible. Ils avaient été tués pendant leur sommeil à coups de couteau.

Après deux ans et demi de silence, l'homme de 30 ans a plaidé coupable pour ce quadruple meurtre commis en novembre 2022, qui avait terrorisé la petite ville de Moscow, en Idaho (nord-ouest). Cette décision lui a permis d'éviter la peine de mort.

L'histoire avait fasciné les Etats-Unis d'Amérique: les corps de deux femmes de 21 ans et d'une autre de 20 ans, ainsi que d'un homme du même âge, tous deux en couple, avaient été découverts dans une maison, lardés de coups de couteau. Ces étudiants sans histoire ont été tués dans leur sommeil, sans que cela ne réveille leurs deux autres colocataires.

L'enquête avait patiné pendant deux mois, avant que la police n'arrête le suspect le 30 décembre 2022, à des milliers de kilomètres de la scène de crime, chez ses parents en Pennsylvanie. Le meurtrier étudiait au moment des faits à l'université de l'Etat de Washington, avec l'ambition de passer un doctorat en criminologie.

Confondu par l'ADN

Il a été confondu par son ADN sur un étui de couteau récupéré sur les lieux du crime. Une vidéo montre également une voiture similaire à la sienne circulant dans le quartier des victimes au moment des meurtres.

Mais outre ces éléments, l'enquête n'a jamais pu établir un mobile et il a toujours gardé le silence. Ce comportement a visiblement exaspéré le juge, qui l'a dépeint mercredi comme un 'lâche' recherchant l'attention.

'Plus nous nous efforçons de chercher une explication à l'inexplicable, plus nous essayons d'extraire une raison, plus nous lui donnons de pouvoir et de contrôle', a estimé le magistrat, en estimant qu'il 'est temps de mettre fin aux 15 minutes de gloire de M. Kohberger'.

'Il est temps qu'il soit condamné à l'ignominie et à l'isolement d'une incarcération perpétuelle', a-t-il insisté, en appelant à ne pas décliner cette affaire en livre ou documentaire. 'J'espère sincèrement que personne ne s'abaissera à lui offrir cette notoriété qu'il désire', a-t-il conclu.

L'accord de plaider coupable avait été vivement contesté par certaines familles de victimes. Les proches d'une des victimes réclamaient la peine de mort et ont poussé en faveur d'une loi promulguée au printemps en Idaho, qui prévoit que les condamnés à mort soient tués par un peloton d'exécution.

/ATS