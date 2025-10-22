Ignazio Cassis a été accueilli à Amman par son homologue jordanien

Le ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis a été accueilli mercredi soir à Amman en ...
Ignazio Cassis a été accueilli à Amman par son homologue jordanien

Ignazio Cassis a été accueilli à Amman par son homologue jordanien

Photo: KEYSTONE/AP/Anthony Anex

Le ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis a été accueilli mercredi soir à Amman en Jordanie par son homologue Ayman Safadi. Les deux hommes doivent s'entretenir sur le plan de paix à Gaza parrainé par le président américain Donald Trump.

Les deux ministres se sont serré la main à l'arrivée du Tessinois, s'échangeant plusieurs sourires. La première phase du cessez-le-feu en place à Gaza depuis une dizaine de jours doit être abordée. Les autres points du plan doivent aussi être discutés.

L'acheminement de l'aide humanitaire figure parmi les priorités depuis qu'un fragile accès à la bande de Gaza est possible. La Suisse participe au programme d'aide jordanien en collaboration avec l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens UNRWA. Le soutien à cet organe est passé de 20 à 10 millions par année après une suspension l'année dernière.

La Jordanie, à la frontière de la Cisjordanie, accueille une grande communauté palestinienne.

/ATS
 

Actualités suivantes

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 22.10.2025 - 20:09

Le canton de Fribourg commencera l'année 2026 sans budget

Le canton de Fribourg commencera l'année 2026 sans budget

Suisse    Actualisé le 22.10.2025 - 15:06

Le port du voile reste autorisé pour les enfants à l'école

Le port du voile reste autorisé pour les enfants à l'école

Suisse    Actualisé le 22.10.2025 - 12:27

Renforcer l'aide aux victimes de violences sexuelles en Suisse

Renforcer l'aide aux victimes de violences sexuelles en Suisse

Suisse    Actualisé le 22.10.2025 - 11:06

Articles les plus lus

La PSA s'inquiète du nombre d'animaux abandonnés

La PSA s'inquiète du nombre d'animaux abandonnés

Suisse    Actualisé le 22.10.2025 - 11:02

Renforcer l'aide aux victimes de violences sexuelles en Suisse

Renforcer l'aide aux victimes de violences sexuelles en Suisse

Suisse    Actualisé le 22.10.2025 - 11:06

Le port du voile reste autorisé pour les enfants à l'école

Le port du voile reste autorisé pour les enfants à l'école

Suisse    Actualisé le 22.10.2025 - 12:27

Le canton de Fribourg commencera l'année 2026 sans budget

Le canton de Fribourg commencera l'année 2026 sans budget

Suisse    Actualisé le 22.10.2025 - 15:06

La Chaîne du Bonheur se mobilise en faveur de la population de Gaza

La Chaîne du Bonheur se mobilise en faveur de la population de Gaza

Suisse    Actualisé le 22.10.2025 - 06:03

La PSA s'inquiète du nombre d'animaux abandonnés

La PSA s'inquiète du nombre d'animaux abandonnés

Suisse    Actualisé le 22.10.2025 - 11:02

Renforcer l'aide aux victimes de violences sexuelles en Suisse

Renforcer l'aide aux victimes de violences sexuelles en Suisse

Suisse    Actualisé le 22.10.2025 - 11:06

Le port du voile reste autorisé pour les enfants à l'école

Le port du voile reste autorisé pour les enfants à l'école

Suisse    Actualisé le 22.10.2025 - 12:27

Gourvernement JU: le PS lance trois candidats pour le deuxième tour

Gourvernement JU: le PS lance trois candidats pour le deuxième tour

Suisse    Actualisé le 21.10.2025 - 21:37

Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

Suisse    Actualisé le 21.10.2025 - 21:56

La Chaîne du Bonheur se mobilise en faveur de la population de Gaza

La Chaîne du Bonheur se mobilise en faveur de la population de Gaza

Suisse    Actualisé le 22.10.2025 - 06:03

La PSA s'inquiète du nombre d'animaux abandonnés

La PSA s'inquiète du nombre d'animaux abandonnés

Suisse    Actualisé le 22.10.2025 - 11:02