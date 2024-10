Ignazio Cassis appelle les Etats à « donner l'exemple » sur le DIH

'Donnons l'exemple'. En ouvrant lundi la 34e Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à Genève, Ignazio Cassis a appelé les Etats à appliquer le droit international humanitaire (DIH). Le tout 'dans un contexte international alarmant'.

L'environnement humanitaire est 'complexe', a affirmé le conseiller fédéral devant les milliers de délégués réunis. 'Aux conflits armés viennent s'ajouter d'autres facteurs aggravants, comme le changement climatique, les migrations, les épidémies et les deep fakes, qui alimentent les tensions', dit-il. Tout comme les nouvelles technologies quand elles sont mal utilisées.

La conférence est très attendue, d'autant plus qu'elle a été reportée d'un an en raison notamment de la pandémie de Covid-19. Habituellement organisée tous les quatre ans, elle rassemble le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), la Fédération internationale des sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) et ses 191 membres, de même que les 196 Etats signataires des Conventions de Genève.

/ATS