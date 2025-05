Ignazio Cassis rappelle la position du Conseil fédéral

Le conseiller fédéral Ignazio Cassis a rappelé vendredi la position du Conseil fédéral sur le conflit dans la bande de Gaza. Il a plaidé pour l'arrivée immédiate de l'aide humanitaire, pour un cessez-le-feu et la libération inconditionnelle des otages par le Hamas.

'La priorité absolue aujourd'hui, c'est que l'aide humanitaire arrive. Immédiatement, sans retard, sans obstacle et en quantité suffisante', a déclaré le ministre des affaires étrangères lors d'une déclaration prononcée en marge d'une visite au Tessin et publiée sur le réseau social X.

'L'aide humanitaire n'est pas une option. C'est un devoir. Et ce devoir incombe aussi à Israël, en vertu des Conventions de Genève', a-t-il ajouté. En rappelant que les signaux de famine sont évidents, les destructions immenses et la souffrance insupportable.

Deuxième priorité: 'un cessez-le-feu est indispensable. Et la libération immédiate et inconditionnelle des otages de la part du Hamas', a déclaré le Tessinois. Pour qui, la violence retarde la paix et aggrave la crise.

Soutien à la solution à deux Etats

M. Cassis a enfin souligné que la Confédération 'intensifie ses efforts diplomatiques'. 'Nous parlons avec toutes les parties, nous agissons aux Nations unies et avec nos partenaires, parce qu'il est urgent de rouvrir une perspective politique', a-t-il expliqué.

En l'absence d'alternative crédible, la solution à deux Etats - israélien et palestinien - reste pour le Conseil fédéral 'l'unique voie conforme au droit pour offrir un avenir'.

M. Cassis a souligné qu'il n'y avait rien de nouveau dans cette prise de position. C'est la position du Conseil fédéral et elle n'a pas changé ces deux dernières années, a dit le ministre PLR, alors que le gouvernement a été la cible de nombreuses critiques ces dernières semaines sur ce dossier.

