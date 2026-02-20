Ignazio Cassis réaffirme l’engagement de l’OSCE en Bosnie

Le président en exercice de l’OSCE Ignazio Cassis a souligné vendredi à Sarajevo l’importance du respect du cadre constitutionnel et de l’intégrité électorale en Bosnie-Herzégovine. Le pays organise des élections générales en octobre prochain.

Le conseiller fédéral, président en exercice de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), a achevé vendredi une visite officielle à Sarajevo. Il y a rencontré les membres de la présidence de Bosnie-Herzégovine, le ministre des Affaires étrangères ainsi que la Commission électorale centrale, indique l'organisation paneuropéenne dans un communiqué.

Les discussions ont porté sur le respect du cadre constitutionnel, le bon fonctionnement des institutions étatiques et la nécessité d'éviter les discours clivants. A l'approche des élections générales d'octobre, l'intégrité du processus électoral et le soutien de l'OSCE aux réformes démocratiques ont également été au coeur des entretiens.

Ignazio Cassis a réaffirmé l'engagement de l'OSCE en faveur de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du pays, ainsi que son appui à l'Accord de Dayton, qui a mis fin à la guerre interethnique de 1992-1995.

Cette visite s'inscrit dans les priorités de la présidence suisse de l'OSCE pour 2026, axées sur le renforcement de la sécurité et de la stabilité dans la région.

/ATS