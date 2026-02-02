Le ministre suisse des affaires étrangères Ignazio Cassis s'est rendu en Ukraine pour des entretiens lundi. Cette visite à Kiev s'inscrit dans le cadre du rôle de la Suisse en tant que présidente de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

M.Cassis a annoncé lundi ce voyage dans un message publié sur la plateforme X. Il a écrit qu'il se trouvait à Kiev pour réaffirmer le rôle de l'OSCE en tant que plateforme de dialogue et la volonté de l'organisation de soutenir les efforts visant à instaurer une paix durable fondée sur le droit international.

Le message était accompagné d'une photo montrant Ignazio Cassis, son homologue ukrainien Andrij Sybiha et le secrétaire général de l'OSCE Feridun Sinirlioglu à la gare de Kiev.

M.Cassis avait déjà annoncé lors du Forum économique mondial à Davos qu'il souhaitait jouer un rôle de médiateur dans la guerre en Ukraine en tant que président de l'OSCE. En fonction de l'évolution de la situation, il prévoyait de se rendre à Kiev, Moscou et Washington, avait alors déclaré le chef du DFAE.

/ATS