Il est urgent d'agir dans le secteur hospitalier, selon une étude

Le paysage hospitalier suisse n'est pas organisé de manière durable, que ce soit sur le plan ...
Il est urgent d'agir dans le secteur hospitalier, selon une étude

Il est urgent d'agir dans le secteur hospitalier, selon une étude

Photo: KEYSTONE/GAETAN BALLY

Le paysage hospitalier suisse n'est pas organisé de manière durable, que ce soit sur le plan financier ou opérationnel, selon une étude commandée par la faîtière des hôpitaux H+. Il est donc urgent d'agir à tous les niveaux, ajoute-t-elle.

Selon l'étude de PwC présentée jeudi par H+, la demande de prestations de santé augmente, la pénurie de personnel qualifié devient de plus en plus grave et les tarifs ne couvrent pas les coûts. Sans changements fondamentaux, des goulets d'étranglement dans l'approvisionnement, des temps d'attente plus longs et une moindre qualité menacent. Et les pertes des hôpitaux suisses pourraient atteindre 1,1 milliard de francs d'ici 2045.

Selon l'étude, une transformation est nécessaire mais aussi réalisable. Il existe pour cela trois leviers efficaces: il faut une meilleure coordination et collaboration entre les hôpitaux, ce qui permettrait aux différents acteurs de se profiler et d'éviter les doublons inutiles. De plus, il faut renforcer l'ambulatoire. Troisième levier, la numérisation.

/ATS
 

Actualités suivantes

Les encres de tatouage perturbent le système immunitaire

Les encres de tatouage perturbent le système immunitaire

Suisse    Actualisé le 27.11.2025 - 08:03

Les encres de tatouage perturbent le système immunitaire

Les encres de tatouage perturbent le système immunitaire

Suisse    Actualisé le 27.11.2025 - 08:05

Une Suissesse tuée dans une attaque de requin en Australie

Une Suissesse tuée dans une attaque de requin en Australie

Suisse    Actualisé le 27.11.2025 - 10:09

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 26.11.2025 - 20:27

Articles les plus lus

Condamné à 18 ans de prison à Lausanne pour un féminicide

Condamné à 18 ans de prison à Lausanne pour un féminicide

Suisse    Actualisé le 26.11.2025 - 19:37

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 26.11.2025 - 20:27

Les encres de tatouage perturbent le système immunitaire

Les encres de tatouage perturbent le système immunitaire

Suisse    Actualisé le 27.11.2025 - 08:05

Une Suissesse tuée dans une attaque de requin en Australie

Une Suissesse tuée dans une attaque de requin en Australie

Suisse    Actualisé le 27.11.2025 - 10:09

Fonction publique vaudoise à nouveau dans les rues de Lausanne

Fonction publique vaudoise à nouveau dans les rues de Lausanne

Suisse    Actualisé le 26.11.2025 - 18:43

Condamné à 18 ans de prison à Lausanne pour un féminicide

Condamné à 18 ans de prison à Lausanne pour un féminicide

Suisse    Actualisé le 26.11.2025 - 19:37

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 26.11.2025 - 20:27

Une Suissesse tuée dans une attaque de requin en Australie

Une Suissesse tuée dans une attaque de requin en Australie

Suisse    Actualisé le 27.11.2025 - 10:09

Améliorer en Suisse la qualité des eaux et de l'eau potable

Améliorer en Suisse la qualité des eaux et de l'eau potable

Suisse    Actualisé le 26.11.2025 - 15:19

Difficultés des personnes non binaires en Suisse reconnues

Difficultés des personnes non binaires en Suisse reconnues

Suisse    Actualisé le 26.11.2025 - 16:31

Fonction publique vaudoise à nouveau dans les rues de Lausanne

Fonction publique vaudoise à nouveau dans les rues de Lausanne

Suisse    Actualisé le 26.11.2025 - 18:43

Condamné à 18 ans de prison à Lausanne pour un féminicide

Condamné à 18 ans de prison à Lausanne pour un féminicide

Suisse    Actualisé le 26.11.2025 - 19:37