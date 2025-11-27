Il est urgent d'agir dans le secteur hospitalier, selon une étude

Le paysage hospitalier suisse n'est pas organisé de manière durable, que ce soit sur le plan financier ou opérationnel, selon une étude commandée par la faîtière des hôpitaux H+. Il est donc urgent d'agir à tous les niveaux, ajoute-t-elle.

Selon l'étude de PwC présentée jeudi par H+, la demande de prestations de santé augmente, la pénurie de personnel qualifié devient de plus en plus grave et les tarifs ne couvrent pas les coûts. Sans changements fondamentaux, des goulets d'étranglement dans l'approvisionnement, des temps d'attente plus longs et une moindre qualité menacent. Et les pertes des hôpitaux suisses pourraient atteindre 1,1 milliard de francs d'ici 2045.

Selon l'étude, une transformation est nécessaire mais aussi réalisable. Il existe pour cela trois leviers efficaces: il faut une meilleure coordination et collaboration entre les hôpitaux, ce qui permettrait aux différents acteurs de se profiler et d'éviter les doublons inutiles. De plus, il faut renforcer l'ambulatoire. Troisième levier, la numérisation.

/ATS