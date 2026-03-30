Il franchit la frontière avec 270 kg de baklavas non déclarés

Un ressortissant turc transportant 270 kg de baklavas et autres pâtisseries non déclarés à ...
Il franchit la frontière avec 270 kg de baklavas non déclarés

Il franchit la frontière avec 270 kg de baklavas non déclarés

Photo: Keystone/DPA/BORIS ROESSLER

Un ressortissant turc transportant 270 kg de baklavas et autres pâtisseries non déclarés à bord d'un véhicule immatriculé en Suisse a été intercepté mi-mars à la douane de Kreuzlingen (TG). Le conducteur a écopé d'une amende.

La valeur totale des pâtisseries turques non déclarées s'élevait à 2540 euros (environ 2335 francs au cours actuel), indique lundi dans un communiqué l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF). Selon le chauffeur, âgé de 44 ans, la livraison était destinée à un événement en Suisse.

L’homme a dû s'acquitter de plusieurs centaines de francs pour la TVA et les droits de douane non payés en plus d'une amende. Il a toutefois pu poursuivre sa route avec la marchandise.

/ATS
 

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