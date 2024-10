Implenia construira un complexe hôtelier à Andermatt

Implenia a été chargé par Andermatt Swiss Alps de la construction d'un hôtel et de résidences à Andermatt, dans les Alpes suisses. La nouvelle construction s'inscrit dans le cadre du développement global de la périphérie du village, au lieudit Andermatt Reuss.

L'hôtel comptera 66 chambres, des restaurants et des bars, 164 appartements ainsi qu'un espace spa et fitness. Il sera réparti sur trois bâtiments individuels reliés par un vaste hall d'entrée au rez-de-chaussée, décrit Implenia dans un communiqué publié mardi.

Outre l'hôtel, Implenia réalisera une partie de la route d'accès et un toit de protection contre la neige. Les travaux de construction débuteront au printemps 2025 et devraient être terminés en novembre 2027, précise l'entreprise.

Dans le cadre de son projet 'Prime Alpine Destination', le maître d'ouvrage Andermatt Swiss Alps - détenu à 51% par le financier égyptien Samih Sawiris et 49% par sa société Orascom Development Holding (ODH) - souhaite créer au cours des prochaines années d'autres espaces de vie dans la région 'en plein essor' d'Andermatt.

La division Bâtiments d'Implenia a par ailleurs remporté des contrats pour la construction de deux grands complexes résidentiels mixtes à Köniz près de Berne et à Zoug, de nouveaux bâtiments scolaires à Binningen, dans le canton de Bâle-Campagne, et à Zoug ainsi qu'un nouveau centre communautaire à Pratteln, également dans la région de Bâle-Campagne. Les travaux de ces projets se dérouleront entre l'automne 2024 et l'automne 2025, indique encore le communiqué.

