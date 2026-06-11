Implenia renforce ses services avec une acquisition en Allemagne

Implenia renforce ses activités de services avec l'acquisition de Zigmo Engineering, spécialiste ...
Implenia renforce ses services avec une acquisition en Allemagne

Implenia renforce ses services avec une acquisition en Allemagne

Photo: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER

Implenia renforce ses activités de services avec l'acquisition de Zigmo Engineering, spécialiste allemand du génie civil et de la conception de bâtiments. Sise à Frankenthal, la société emploie plus de 70 personnes sur cinq sites en Allemagne.

Cette opération, dont la finalisation est prévue le 13 juillet 2026, permettra à Implenia de renforcer l'offre de sa division Service Solutions et d'élargir ses services d'ingénierie et de planification, a annoncé l'entreprise jeudi.

'Grâce à cette acquisition, nous poursuivons l'expansion de nos activités dans les segments à forte marge de la chaîne de valeur', s'est félicité Jens Vollmar, directeur général (CEO) d'Implenia.

Les détails financiers de la transaction ne sont pas communiqués.

Zigmo Engineering et Implenia avaient déjà collaboré sur plusieurs projets en Allemagne.

/ATS
 

Actualités suivantes

Les loyers poursuivent en mai leur marche en avant

Les loyers poursuivent en mai leur marche en avant

Économie    Actualisé le 11.06.2026 - 08:30

Les personnes surendettées pourront désormais déclarer faillite

Les personnes surendettées pourront désormais déclarer faillite

Économie    Actualisé le 11.06.2026 - 08:29

La BCE devrait relever ses taux malgré une zone euro fragile

La BCE devrait relever ses taux malgré une zone euro fragile

Économie    Actualisé le 11.06.2026 - 08:22

Givaudan porte plainte contre des employés pour vols de parfum

Givaudan porte plainte contre des employés pour vols de parfum

Économie    Actualisé le 10.06.2026 - 18:13

Articles les plus lus

Parcours de la manif genevoise validé et policiers identifiables

Parcours de la manif genevoise validé et policiers identifiables

Économie    Actualisé le 10.06.2026 - 15:19

Jusqu'à 291 emplois coupés chez Nespresso France (source)

Jusqu'à 291 emplois coupés chez Nespresso France (source)

Économie    Actualisé le 10.06.2026 - 15:43

SpaceX: les chiffres de l'arrivée en Bourse

SpaceX: les chiffres de l'arrivée en Bourse

Économie    Actualisé le 10.06.2026 - 16:47

Affaire Epstein: Bill Gates assure « n'avoir jamais fait du mal »

Affaire Epstein: Bill Gates assure « n'avoir jamais fait du mal »

Économie    Actualisé le 10.06.2026 - 17:39